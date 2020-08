Elvira Savino: "Ero al Billionaire ma non credo sia successo lì. Il sierologico?Negativo" (Di sabato 29 agosto 2020) “Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19”. La deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino, ha fatto il suo annuncio su Facebook. E dice: “Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio”. View this post on InstagramA post shared by ElviraSavino (@Elvira Savino09) on Aug 28, 2020 at 7:14am PDT In un’intervista a Corriere aggiunge qualche dettaglio. Forse il virus a cena con delle amiche. “Lunedì avevo fatto il sierologico con esito negativo. Allora dico: togliamoli dal mercato ’sti test inaffidabili. ... Leggi su huffingtonpost

