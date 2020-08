Elon Musk, com'è il nuovo impianto del chip Neuralink (Di sabato 29 agosto 2020) Neuralink, startup di neuroscienze dell'imprenditore miliardario Elon Musk, ha svelato nella serata di venerdì 28 agosto la sua ultima sperimentazione del collegamento macchina-cervello: un maiale di nome Gertrude ha da due mesi impiantato nel cervello un chip neurale delle dimensioni di una moneta. Nei programmi di Musk questo genere di sperimentazione rappresenta il primo passo verso l'obiettivo di curare diverse patologie umane con lo stesso tipo di impianto. L'evento é stato trasmesso in live streaming su YouTube. Gertrude aveva un dispositivo che registrava i segnali da un'area del cervello collegata al suo muso. Quando il muso di Gertrude toccava qualcosa, una serie di punti e una serie di rumori indicavano quanti più neuroni venivano interessati. ... Leggi su gqitalia

Corriere : Elon Musk, la nuova impresa: pronto per entrare nel cervello umano - vincos : Musk ha presentato #Neuralink, un 'fitbit per il cervello', impiantato nella calotta cranica e comunicante con lo s… - jusdemango : elon musk è dio - presanellarete : RT @LaStampaTech: Il dispositivo ha le dimensioni di una moneta ed è in grado di leggere l’attività dei neuroni, ma per la fusione tra uomo… - Cuoredifango : RT @ElenaElle10: 'Il vero obiettivo è di fondere intelligenza umana e artificiale' Fanculo transumanesimo! -