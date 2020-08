Elodie e Marracash insieme: la foto in costume (e totalmente al naturale) fa boom (Di sabato 29 agosto 2020) Finalmente insieme. E più belli che mai: dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi, Elodie e Marracash si sono riuniti e stanno trascorrendo questi ultimi giorni d’estate al mare. L’amore sbocciato sul set del video musicale di Margherita si è rafforzato durante la quarantena ed è sempre più forte. Era stato il rapper ad aver svelato a Il Fatto Quotidiano di essere rimasto stregato dalla cantante lanciata da Amici che ha di recente ricevuto il disco di platino per il brano presentato al Festival di Sanremo 2020, Andromeda, e che sta spopolando anche le sue hit estive. Nel corso dell’intervista al Fatto, Marracash (all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo) aveva approfittato per ringraziarla per averlo aiutato nel suo processo di rinascita dopo una lunga lotta contro ... Leggi su caffeinamagazine

GossipItalia3 : Elodie e Marracash stretti in barca, la cantante in forma strepitosa: «La panzetta di lui da vero uomo…»… - serchowski : RT @tacitumvolnus: Elodie e Marracash mi piacciono troppo come coppia ?????????????? - zazoomblog : Elodie sorride con Marracash: il selfie su Instagram con il look al naturale - #Elodie #sorride #Marracash:… - __davidxx__ : elodie e marracash coppia più bella degli ultimi 10 anni? - tacitumvolnus : Elodie e Marracash mi piacciono troppo come coppia ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Marracash Elodie, festa senza Marracash. Ma con lei ci sono le donne più importanti della sua vita DiLei Vip Elodie e Marracash stretti in barca, la cantante in forma strepitosa: «La panzetta di lui da vero uomo»

Pochi avrebbero scommesso su Elodie e Marracash: la loro passione esplosa sul set del video musicale di Margherita, è diventata qualcosa di importante nel tempo. Proprio il rapper ha raccontato a Il F ...

Elodie sorride con Marracash: il selfie su Instagram con il look al naturale

Elodie e Marracash finalmente insieme: la cantante e il rapper si sono riuniti trascorrendo delle magnifiche vacanze insieme, dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi. Sui loro profili Inst ...

Pochi avrebbero scommesso su Elodie e Marracash: la loro passione esplosa sul set del video musicale di Margherita, è diventata qualcosa di importante nel tempo. Proprio il rapper ha raccontato a Il F ...Elodie e Marracash finalmente insieme: la cantante e il rapper si sono riuniti trascorrendo delle magnifiche vacanze insieme, dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi. Sui loro profili Inst ...