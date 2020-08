Eliana Michelazzo vuole denunciare tutti i locali che ha frequentato in Sardegna (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo sarebbe pronta a denunciare tutti i locali che ha frequentato in Costa Smeralda e i mezzi di trasporto che utilizzava nei suoi spostamenti in Sardegna. Lo comunica il suo legale Daniele Bocciolini all'Adnkronos, spiegando che, dopo l'aggravarsi delle condizioni della sua assistita, risultata positiva al coronavirus, e il suo trasporto in ambulanza in ospedale, "ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid" perché "la salute viene prima del business e del divertimento".Intanto, tramite le ... Leggi su blogo

