Eliana Michelazzo Sta Male! Ultimi Aggiornamenti Sulla Situazione in Sardegna! (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata ricoverata d’urgenza all’Ospedale Policlinico Umberto I. E, oltre a lei, si è sentito male un altro concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Le ultime notizie dalla Sardegna. La posizione di Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano, si aggrava sempre di più: ed ora dopo Samuel Peron, anche Eliana Michelazzo è stata trovata positiva al Covid-19. Le condizioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbero molto critiche: contattata dal giornale, la Michelazzo ha dichiarato di stare male e di perdere sangue dalla gola. In un’intervista, rilasciata ad un noto sito di gossip, Eliana Michelazzo ha confermato di essere stata al Billionaire ... Leggi su gossipnews.tv

