Eliana Michelazzo ringrazia i medici: «Riaccompagnata a casa un taxi pagato dallo Stato. Ora denuncio i locali» (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo racconta cosa è successo durante il ricovero confessando di aver avuto molta paura. L'ex manager di Pamela Prati ha detto di aver chiamato i soccorsi dopo essersi... Leggi su leggo

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Ho il sangue in gola e molto affanno, sono al pronto soccorso' - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - joyclub72 : RT @gisellaruccia: Ho appena sbirciato il proflo Instagram di Eliana Michelazzo. Praticamente da giugno è stata in vacanza ovunque e si è s… - ILoveFunnyCats_ : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, ELIANA MICHELAZZO: 'MI SONO SVEGLIATA CON DEL SANGUE IN GOLA E MOLTO AFFANNO' -