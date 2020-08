Eliana Michelazzo positiva al Covid-19: lo sfogo sulla serata al Billionaire (Di sabato 29 agosto 2020) Anche Eliana Michelazzo ha contratto il virus e ha lievi sintomi. Ecco che cosa ha raccontato sulla serata di Ferragosto trascorsa al Billionaire di Flavio Briatore Anche Eliana Michelazzo positiva al Covid-19 Dopo un primo segnale di ripresa dopo il lockdown per la diffusione del Coronavirus, in queste settimane si stanno registrando invece dati piuttosto alti per numero di positivi. Complice di questo sicuramente le vacanze che gli italiani hanno fatto nel nostro Paese o all’estero non curanti delle regole e del distanziamento sociale e l’aumento dei tamponi eseguiti. In questi giorni molti volti del piccolo schermo stanno confessando di essere positivi al Covid-19: da Federico Fashion Style ad Antonella ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo, chi è l’ex corteggiatrice diventata manager: dal Prati-gate alle vacanze in Sardegna Corriere della Sera Eliana Michelazzo ringrazia i medici: «Riaccompagnata a casa da taxi pagato dallo Stato, ora denuncio i locali»

Eliana Michelazzo racconta cosa è successo durante il ricovero confessando di aver avuto molta paura. L'ex manager di Pamela Prati ha detto di aver chiamato i soccorsi dopo essersi svegliata con la se ...

Eliana Michelazzo: “Tornata dall’ospedale con un taxi pagato dallo Stato. Ora denuncio i locali”

“I medici mi hanno messo a disposizione anche un posto nella sezione Covid del pronto soccorso e mi hanno fatto riaccompagnare con un taxi a casa. E’ un servizio taxi per il Covid pagato dallo Stato“: ...

