Eliana Michelazzo esce dall'ospedale: ora è pronta alle denunce (Di sabato 29 agosto 2020) Eliana Michelazzo, l'ex manager di Pamela Prati, racconta cosa è successo durante il ricovero confessando di aver avuto molta paura. La donna ha chiamato i soccorsi dopo essersi svegliata con la sensazione che qualcuno la stesse strangolando e di aver poi sputato sangue dalla bocca. Dopo che è stata dimessa dall'ospedale è stata portata a casa ed ora è in isolamento ma è pronta a denunciare i locali

