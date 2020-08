Elezioni a Campoli, politiche sociali, scuola e associazionismo: Macrì si presenta (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCampoli del Monte Taburno (Bn) – “La ragione fondamentale del perché mi sono candidato è quella di contribuire al rilancio della nostra amata cittadina“. Inizia così la nota stampa del candidato di Campoli del Monte Taburno, Enrico Macrì, con la lista “Campoli è Futuro“, candidato sindaco Salvatore Caporaso. “Ho sempre basato la mia conduzione di vita, nel cercare di aiutare, fornire agli altri soluzioni per le loro problematiche “scolastiche” e non. La mia attività sindacale poneva degli impegni e degli obiettivi in cui al centro del mio pensiero e del mio “modus agendi” era il LAVORATORE. Ho sempre fatto questo con passione e dedizione, ripagato con un semplice “grazie” che, per me, ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : I candidati per le elezioni Campoli del Monte Taburno -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Campoli Elezioni a Campoli, politiche sociali, scuola e associazionismo: Macrì si presenta anteprima24.it Frosinone, elezioni comunali: grandi manovre negli schieramenti. Gli scenari

Il prossimo due settembre seduta di consiglio comunale dedicata al question time, vale a dire alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze. In questo modo riprenderà l'attività dell'aula nel ...

Elezioni a Campoli, il candidato Caporaso punta sul rilancio della scuola

“Ritorniamo a parlare di idee e programmi che con il vostro e il nostro coraggio di cambiare realizzeranno la Campoli del futuro. La scuola – scrive il candidato sindaco alle prossime elezioni, Salvat ...

Il prossimo due settembre seduta di consiglio comunale dedicata al question time, vale a dire alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze. In questo modo riprenderà l'attività dell'aula nel ...“Ritorniamo a parlare di idee e programmi che con il vostro e il nostro coraggio di cambiare realizzeranno la Campoli del futuro. La scuola – scrive il candidato sindaco alle prossime elezioni, Salvat ...