Elettra Lamborghini, brutta disavventura per lei: cosa è successo? (Di sabato 29 agosto 2020) Questo articolo Elettra Lamborghini, brutta disavventura per lei: cosa è successo? . Elettra Lamborghini ha vissuto una brutta e una grande disavventura. A raccontarla è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Elettra Lamborghini è uno dei personaggi che, soprattutto nell’ultimo periodo, è finita sotto la luce dei riflettori. Tutto è inevitabilmente e soprattutto legato al suo matrimonio con Afrojack, per cui potrebbe fare una particolare richiesta … Leggi su youmovies

WebradioFinance : Ora in onda Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla su Webradio Finance - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - CheDonnait : #ElettraLamborghini non le manda di certo a dire - gossipblogit : Elettra Lamborghini rifiuta il selfie di un fan: 'Era mezzanotte, temevo fosse un porco' - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA -