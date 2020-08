E’ tornata la neve in Valtellina: nevica nella ski-area ghiacciaio dello Stelvio (Di sabato 29 agosto 2020) A fine agosto è tornata la neve in Valtellina. Per la felicità dei turisti presenti, nella ski-area del ghiacciaio dello Stelvio sta nevicando. Al passo dello Stelvio, al confine con la provincia di Bolzano, a 2758 metri di quota nevica, ma il passo è comunque raggiungibile da entrambi i versanti, quello lombardo e quello altoatesino, mentre sugli impianti di risalita del Livrio, situati a 3174 metri, le precipitazioni nevose sono piu’ abbondanti e, al momento, c’e’ anche un forte vento a rendere le temperature piu’ rigide.L'articolo E’ tornata la neve in Valtellina: ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : tornata neve L'estate ai box: temporali, grandine e temperature giù. Neve in montagna. Ecco dove e... Corriere Adriatico Meteo, da venerdì 28 agosto a domenica 30 “un pugno all’estate”: temporali e temperature in brusco calo

La previsione degli esperti di 3Bmeteo.com per il Nord Italia. E anche la prossima settimana, dopo i primi giorni di sole, potrebbe tornare il maltempo addirittura con neve sulle Alpi a quote medio al ...

METEO Italia: MALTEMPO a partire dal Nord, arriva AUTUNNO. CALDO spodestato

Sta iniziando il lento decadimento dell’anticiclone sul Nord Italia, ad opera di una saccatura nord-atlantica che tende a sprofondare alle nostre latitudini, con annessa aria molto più fresca, tra Pen ...

