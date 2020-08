È morto Chadwick Boseman, il Black Panther dei film Marvel. Aveva 43 anni (Di sabato 29 agosto 2020) Chadwick Boseman, noto in tutto il mondo come l'interprete al cinema di Black Panther - T'Challa, è morto all'improvviso all'età di 43 anni. L'attore ha perso la vita a causa di un cancro al colon, che gli era stato diagnosticato nel 2016. Non ne Aveva mai parlato in pubblico, vivendo la propria battaglia per la vita nel privato. La notizia della sua scomparsa è arrivata direttamente del suo account Twitter: https://twitter.com/ChadwickBoseman/status/1299530165463199747«È con immenso dolore che confermiamo la scomparsa di Chadwick Boseman. A Chadwick è stato diagnosticato un cancro al colon in stadio III nel 2016 e ha combattuto ... Leggi su gqitalia

morto Chadwick Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : morto Chadwick