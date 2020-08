Dzeko sceglie la Juve. La Roma riceverà 12 milioni che girerà al Napoli per Milik (più Under e Riccardi) (Di sabato 29 agosto 2020) Edin Dzeko ha deciso: andrà alla Juventus. La Roma riceverà, per la sua cessione, 10 milioni più 2 di bonus, scrive il Corriere dello Sport, che girerà al Napoli, con Under e Riccardi, per avere in cambio Milik. “Il dado è tratto: il centravanti bosniaco va a Torino, la Roma gira i soldi che prende dal club bianconero al Napoli, insieme a Ünder e Riccardi, per convincere De Laurentiis a trasferire Milik. E’ un giro complesso e tutti i tasselli del mosaico devono andare al loro posto. Una vorticosa operazione di mercato che richiederà più di qualche ora, ma si arriverà al massimo all’inizio della prossima ... Leggi su ilnapolista

napolista : Dzeko sceglie la Juve. La Roma riceverà 12 milioni che girerà al Napoli per Milik (più Under e Riccardi) Sul CorSpo… - PagineRomaniste : #Pirlo sceglie #Dzeko #ASRoma #calciomercato #CorriereDellaSera - infoitsport : Juventus: Pirlo sceglie Dzeko, Tonali a un passo dal Milan che non molla Bakayoko - serieB123 : Juventus: Pirlo sceglie Dzeko, Tonali a un passo dal Milan che non molla Bakayoko - MarcosPalermo : Una domanda che mi lascia perplesso: la Juve cerca una punta forte eppure sceglie Dzeko ma gli altri come Cavani o… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko sceglie Juventus: Pirlo sceglie Dzeko, Tonali a un passo dal Milan che non molla Bakayoko Corriere della Sera Juve, festa per McKennie e ora cambia l’attacco C’è Dzeko, rivuole Kean

TORINO. Più che un valzer delle punte, quello che coinvolge Juve, Roma e Napoli sembra un gioco ad incastri: ci vuole pazienza, oltre ad un giro di milioni e giocatori, ma tutti i centravanti prima o ...

La Roma e il maxi scambio con Milik

È tutto nelle mani di Edin Dzeko e di Arek Milik. Solo loro, infatti, possono mettersi di traverso e far saltare una trattativa ben avviata tra la Roma, il Napoli e la Juventus. Le tre società, infatt ...

TORINO. Più che un valzer delle punte, quello che coinvolge Juve, Roma e Napoli sembra un gioco ad incastri: ci vuole pazienza, oltre ad un giro di milioni e giocatori, ma tutti i centravanti prima o ...È tutto nelle mani di Edin Dzeko e di Arek Milik. Solo loro, infatti, possono mettersi di traverso e far saltare una trattativa ben avviata tra la Roma, il Napoli e la Juventus. Le tre società, infatt ...