Dybala Juventus, priorità al rinnovo: ostacolo ingaggio, i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Dybala Juventus – Priorità al rinnovo della Joya. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, la cui importanza nel progetto Juve è cresciuta sempre più nella passata stagione, con Sarri bravo a dargli grande fiducia e libertà di svariare su tutto il fronte offensivo. Ad oggi è impensabile pensare ad una squadra priva del talentuoso argentino, destinato a comporre insieme a Ronaldo l’attacco bianconero anche nella prossima stagione. Dybala Juventus, le ultime sul rinnovo Certo sono tanti i club che tengono d’occhio le sue prestazioni e anche per questo motivo il club torinese intende blindarlo con un nuovo contratto. La trattativa per il rinnovo però non è ancora decollata. Il numero dieci ... Leggi su juvedipendenza

