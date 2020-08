Dopo 2 anni d’amore l’ex di Amici e l’attrice hanno detto sì: “Legalmente sposati” (Di sabato 29 agosto 2020) E Dopo due anni d’amore, il sì. L’ex protagonista di Amici e l’attrice sono marito e moglie. Galeotto fu il set della serie targata Disney Channel “Soy Luna” nel 2018 e ora, ad agosto 2020, hanno coronato il loro amore, come testimoniano le foto pubblicate sul profilo Instagram della bella 23enne. “Legalmente sposati”, ha scritto lei a corredo di alcuni scatti del suo grande giorno. In realtà la notizia delle nozze era nell’aria già da tempo e nonostante la giovane età di entrambi, i neo sposini sono sembrati da subito molto convinti di voler passare il loro futuro insieme. E infatti tempo Dopo Pasquale Di Nuzzo, ballerino di Amici e attore di Don Matteo aveva sorpreso la fidanzata Giovanna Reynaud, anche lei ... Leggi su caffeinamagazine

team_world : 27 anni fa nasceva @LiamPayne, che è diventato un bambino stupendo, un ragazzo talentuosissimo, e un giovane uomo c… - Mov5Stelle : Abbiamo preso un impegno davanti al Paese e lo abbiamo mantenuto. Per il M5S il ruolo del Parlamento è sacro e vogl… - matteosalvinimi : Giovedì pomeriggio, Castelli Romani, Albano Laziale! Proprio come alle Feste dell'Unità, o no? ?? Dai che anche qui… - crisomii : @franzisksksksk @dindondamn mi state dicendo comunque che se fossi nato 4 anni dopo sarei potuto diventare una twitter star - namacissiii : RT @agntfisher: la cosa che dovrebbe farvi capire quando fosse forte chad, è che in 4 anni, ovvero da dopo aver avuto la diagnosi, ha girat… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Dopo 22 anni il maresciallo Picca Piccon lascia Siurgus Donigala L'Unione Sarda Alexandre Dumas chi è?/ L’amore per le donne e la cucina: le sue stravaganti ricette

Alexandre Dumas ha sviluppato durante l’adolescenza un talento eccezionale per la calligrafia, e proprio grazie a questa sua straordinaria capacità fu assunto da un notaio per ripassare tutti gli atti ...

Ladri rubano due gatti: “Forse vogliono un riscatto per Morgana e Ciro”

Morgana ha 10 mesi, Ciro solo 5. Sono i due gatti di Antonio Nasca, che sono scomparsi a seguito di un furto in appartamento avvenuto in via Federico Verdinois, nel quartiere di Colli Aniene a Roma. L ...

Alexandre Dumas ha sviluppato durante l’adolescenza un talento eccezionale per la calligrafia, e proprio grazie a questa sua straordinaria capacità fu assunto da un notaio per ripassare tutti gli atti ...Morgana ha 10 mesi, Ciro solo 5. Sono i due gatti di Antonio Nasca, che sono scomparsi a seguito di un furto in appartamento avvenuto in via Federico Verdinois, nel quartiere di Colli Aniene a Roma. L ...