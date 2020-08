Dolori all’addome e alla spalla, Lorenza muore a 22 anni nella sala d’attesa dell’ospedale (Di sabato 29 agosto 2020) Nei prossimi giorni a Lipari arriveranno anche gli ispettori del ministero della Salute per capire di più sulla morte di Lorenza Famularo, la 22enne deceduta la notte del 23 agosto nell’ospedale dell’isola delle Eolie dopo aver accusato per giorni Dolori alla spalla e al torace. La giovane da giorni accusava Dolori all’addome e alla spalla e in ospedale, dove si era recata più volte, i medici le avevano prescritto antiDolorifici. La notte tra il 22 e il 23 agosto un’ambulanza l’ha riportata nell’ospedale di Lipari, una delle isole Eolie. Ma poco dopo, mentre era in sala d’attesa è morta. Dopo l’inchiesta amministrativa avviata dall’Azienda sanitaria provinciale ... Leggi su caffeinamagazine

