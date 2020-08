Dolori a spalla e torace, Lorenza muore a 22 anni. Amici e famiglia occupano l'ospedale (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo il blocco del porto di Sottomonastero, da stamane è ripreso a Lipari , per il terzo giorno, il presidio all'ospedale da parte dei familiari e degli Amici di Lorenza Famularo , la ventiduenne ... Leggi su leggo

