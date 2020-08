Djokovic inarrestabile: rimonta Raonic e vince il Master 1000 di Cincinnati (Di sabato 29 agosto 2020) Ventitré partite, ventitré vittorie. Il 2020 di Novak Djokovic è stato semplicemente perfetto finora. Il fuoriclasse serbo, vincitore dell'Atp Cup con la sua Nazionale, dell'Australian Open e del Master 500 di Dubai, non si ferma e si impone anche a Cincinnati. L'unico Master 1000 statunitense scampato alla cancellazione a causa del Coronavirus si gioca nella "bolla" di New York. Il campionissimo si impone in tre set in finale sul canadese Milos Raonic.caption id="attachment 237919" align="alignnone" width="1024" Serbia's Novak Djokovic reacts against Spanish Rafael Nadal during the ATP Tennis Open tournament at the Foro Italico, on May 13, 2016 in Rome. / AFP / TIZIANA FABI (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP/Getty ... Leggi su itasportpress

