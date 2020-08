Djokovic e Pospisil scissionisti: si va verso la nascita della Ptap (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - Un'associazione indipendente che ha come 'mission' la difesa degli interessi dei primi 500 del ranking Atp singolare e dei primi 200 nel doppio. Questa è l'idea del serbo Novak Djokovic , ... Leggi su corrieredellosport

AlexBillyBisi : Della possibilità di un nuovo organo giocatori con #Pospisil #Djokovic e #Isner sai niene? @LucaFiorino24 - Tennis_Ita : Rivoluzione in Atp: Pospisil si dimette dal Council, pronto un nuovo sindacato con Djokovic - sportface2016 : #Tennis - #Djokovic e #Pospisil starebbero creando un sindacato autonomo per i tennisti professionisti - PlatealeS : Pospisil sta facendo nel 2020 quello che Billie Jean King ha fatto nel 1973 però peggio e senza problematiche legat… -

TORINO - Novak Djokovic, numero uno del ranking Atp, e Vasek Pospisil, ex top 30, sarebbero i copresidenti di una associazione sindacale creata per rappresentare i tennisti professionisti maschili.