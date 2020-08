Dj morta: il luminol fa scoprire tracce di sangue, nuovi controlli nei boschi di Caronia/Adnkronos (Di sabato 29 agosto 2020) Caronia (Messina), 29 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - tracce ematiche, non si sa ancora se di animali o umane, sono state trovate dal luminol durante le ricerche eseguite per tutta la notte tra venerdì e sabato nei casolari e nei ruderi che si trovano nelle zone attorno al luogo in cui è stato trovato il corpicino del piccolo Gioele, nel bosco di Caronia (Messina). Gli accertamenti della Polizia scientifica, in collaborazione con alcuni veterinari, sono proseguiti per tutta la notte in un'area vasta diversi ettari. Aiutati dai gruppi elettrogeni dei Vigili del fuoco che illuminavano le zone da controllare, una decina di poliziotti, accompagnati anche da alcuni esperti, ha controllato anche alcuni allevamenti e cani, sia molossoidi che di altra specie, e dei suini dei ... Leggi su iltempo

