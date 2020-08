Dj morta: il luminol fa scoprire tracce di sangue, nuovi controlli nei boschi di Caronia/Adnkronos (3) (Di sabato 29 agosto 2020) (Messina) - Nei prossimi giorni, sarà eseguito, invece, l'esame, disposto dal Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo, sul cranio del piccolo Gioele. Ad effettuarlo sarà una équipe composta da geologi ed entomologi forensi. Dovranno capire se il terriccio attaccato sul cranio sia quello del luogo del ritrovamento. Gli inquirenti vogliono capire se il bambino è morto lì dove è stato trovato o se il suo corpicino è stato trascinato in quella zona da animali selvatici. Un'indagine "complessa", come l'ha definita il Procuratore Cavallo. Leggi su iltempo

Gli inquirenti vogliono capire se il bambino è morto lì dove è stato trovato o se il suo corpicino è stato trascinato in quella zona da animali selvatici. Un'indagine "complessa", come l'ha definita ...Tracce di sangue durante le ricerche a Caronia. Forse è presto per dirlo, ma una svolta alle indagini potrebbe arrivare da qui. "Durante le ricerche eseguite ieri sono state trovate delle tracce emati ...