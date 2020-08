Dieci bambini sono stati uccisi da un fulmine mentre giocavano (Di sabato 29 agosto 2020) sono stati sorpresi da un furioso temporale mentre stavano giocando a calcio, si sono così andati a riparare all’interno di una capanna. È accaduto nella città nord-occidentale ugandese di Arua. Secondo quanto riferito dalla Bbc, i ragazzini stavano giocando a calcio e sono stati sorpresi da un forte temporale, sono andati così a cercare rifugio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

