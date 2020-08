Devastante lutto nel mondo del cinema: l’amatissimo attore è morto a soli 43 anni (Di sabato 29 agosto 2020) L'attore Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther e uno degli attori americani più noti è morto a causa di un cancro al colon a soli 43 anni. L'attore è morto nella sua casa di Los Angeles attorniato dalla sua famiglia come si legge in una nota diramata sui suoi social. All'attore il cancro era stato diagnosticato 4 anni fa: "È con enorme dolore che confermiamo la morte di Chadwick Boseman. Chadwick è stato diagnosticato con un tumore al colon allo stadio 3, e ha combattuto nei 4 anni successivi, quando è progredito al quarto stadio. Un vero combattente, Chadwick ha resistito nonostante tutto, regalandoci molti dei film che avete amato molto – si legge in una nota ... Leggi su howtodofor

