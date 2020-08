Deulofeu vuole tornare al Milan: la posizione del club rossonero sul ritorno dell'ex Barça (Di sabato 29 agosto 2020) Il Milan lavora sul mercato. Gerard Deulofeu ha aperto al ritorno in rossonero ma il Milan sembra avere altri obiettivi Leggi su 90min

Gerard Deulofeu vuole tornare al Milan e lo ha detto apertamente qualche giorno fa in un'intervista: "Il Milan è un'opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigl ...Gerard Deulofeu può diventare un’occasione di calciomercato degli ultimi giorni per il Milan. La posizione dei rossoneri sull’esterno spagnolo Gerard Deulofeu vuole il Milan. L’esterno classe 1994, so ...