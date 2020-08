Deragliamento treni, Molinaro (M5S): “Indagini rilevano manutenzione inadeguata” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Carmine Molinaro, candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali. Di seguito il testo: “Il Deragliamento di un treno sulla tratta ferroviaria Cancello-Benevento è da imputarsi a un sistema di manutenzione inadeguato. E’ quanto rivelano le indagini portate avanti dalla direzione per le investigazioni del ministero dei trasporti relativamente alla vicenda Eav, i cui risultati sono stati resi noti in questi giorni. Secondo i tecnici del ministero la causa del Deragliamento è da ascrivere alla “inadeguatezza del sistema di manutenzione” affidata “a operatori qualificati esterni all’impresa ferroviaria”. Nella relazione si legge che a inizio mese, ... Leggi su anteprima24

