Depay e il Barcellona: «Grande rapporto con Koeman, ma penso al Lione» – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Memphis Depay, attaccante del Lione, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e delle voci sul Barcellona Memphis Depay, attaccante del Lione, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e delle voci che lo accostano al Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni: «Ora penso solo al Lione, sono felice di ricominciare e non ho ancora sentito Koeman. Mi è stato vicino durante il mio recupero, è venuto a trovarmi a Roma e durante gli allenamenti in Olanda. Abbiamo un ottimo rapporto ma la mia priorità è il Lione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

