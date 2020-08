De Luca in Campania al 50,4%: avanti su Caldoro di 21 punti. La Lega crolla al 3% (Di sabato 29 agosto 2020) Un vantaggio di oltre 21 punti percentuali sul principale avversario, il candidato di centrodestra Stefano Caldoro. È il tesoretto di cui gode il presidente in carica della Regione Campania Vincenzo De Luca in vista delle imminenti elezioni regionali, secondo un sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera. Quasi due campani su tre (62%) - nota Nando Pagnoncelli - esprimono un giudizio positivo mentre il 30% si mostra critico.Le valutazioni positive sono molto presenti anche nell’elettorato di centrodestra (48%) e in quello pentastellato (39%). Non stupisce quindi che il 50% degli elettori ritenga che chiunque vinca le prossime elezioni dovrà proseguire nel lavoro portato avanti da De Luca, contro il 35% che auspica un cambiamento sostanziale. In ... Leggi su huffingtonpost

