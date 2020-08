De Laurentiis: “La Coppa Italia è il giusto compenso una stagione che era partita male” (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una lunga intervista a VideoCittàNews, a margine del convegno “Alimentarsi bene, per amarsi, vivere meglio e soprattutto più a lungo” che si è tenuto l’altro ieri presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro: Un primo bilancio dell’Abruzzo? “Ero venuto qui in avanscoperta, è stato amore al primo istante: ho trovato della gente estremamente organizzata, colta. Una cultura di impresa che non è così semplice trovare ovunque. Ho trovato strutture alberghiere di livello ed una impiantistica sportiva estremamente funzionale a quello che è un ritiro di una squadra di calcio come il Napoli che ha 36 giocatori a disposizione: tre campi di calcio in erba, un palazzetto dello sport, un campo in erba ... Leggi su ilnapolista

