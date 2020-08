De Bruyne denuncia il suo agente: arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro (Di sabato 29 agosto 2020) Spesso il fisco scopre delle irregolarità nei conti dei calciatori, o di chi ne gestisce le finanze, che si tramutano in multe salate e qualche condanna con la condizionale. È successo a diversi campioni, dunque Kevin De Bruyne ha deciso di mettere le mani avanti e denunciare il suo agente Patrick De Koster: l’uomo è finito in carcere con l’accusa di riciclaggio, come spiega il quotidiano belga Het Nieuwsblad. I fatti risalgono al periodo passato in Germania al Wolfsburg: Eric Van Duysee, portavoce del pubblico ministero, ha dichiarato che De Koster è sospettato di riciclaggio di denaro e di falsificazione di atti che riguardano i compensi ricevuti da De Bruyne negli anni passati in Bundesliga, che sarebbero transitati in ... Leggi su sportfair

