DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre: Sanem bacia Can, Emre ha un incidente (Di sabato 29 agosto 2020) Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti in onda lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020, rivelano che Can e Sanem rimarranno chiusi in ascensore. In questo modo i due avranno modo di chiarirsi e decidere di rimanere ottimi amici. Successivamente dormiranno insieme e nel corso di un campeggio si scambieranno un bacio. Emre, nel frattempo, avrà un grave incidente. Can e Sanem rimangono bloccati in ascensore, poi si baciano Le anticipazioni delle ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno per la prima volta in prima serata il 7 settembre - karolistre : RT @QuiMediaset_it: #DayDreamer - Le ali del sogno sta per arrivare... Da mercoledì 10 giugno, alle 14.45 su #Canale5 - LuciaFerraroEM : RT @Mirellacaporal1: Can che rivuole Sanem in azienda... l'aiuta in negozio ?????? #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ? ht… - Elisabe72539214 : RT @Mirellacaporal1: Can che rivuole Sanem in azienda... l'aiuta in negozio ?????? #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ? ht… -