Davide Moscardelli si ritira: il re dei “bomber” ha detto basta – Video (Di sabato 29 agosto 2020) Davide Moscardelli si ritira: il bomber lascia il calcio a 40 anni suonati. La barba più famosa entrerà nello staff del Pisa Davide Moscardelli si ritira; il re dei “bomber” ha detto basta dopo l’ultima stagione. A 40 anni, quindi, appende gli scarpini al chiodo uno dei calciatori più famosi in Italia ma anche in Europa e non certo per la sua bravura. Certo, dotato tecnicamente, capace di gol davvero pregevoli nonché bucaniere con un gran fiuto del gol, il “Mosca” è amato soprattutto per la sua spiccata personalità fuori dal rettangolo di gioco. Il suo look e la sua barba l’hanno reso un personaggio in tutto il mondo, anche grazie ai social ed alla pagina web che ne hanno ... Leggi su bloglive

