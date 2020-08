Davide Moscardelli lascia il calcio: resterà nello staff del Pisa (Di sabato 29 agosto 2020) La barba più famosa del calcio italiano si ferma. Davide Moscardelli lascia il calcio ma non il Pisa e proprio nel club toscano intraprenderà una nuova carriera, all’interno dei quadri tecnici. “Un percorso che il Capitano di queste ultime due bellissime e indimenticabili stagioni inizierà proprio con indosso i nostri colori agli ordini del tecnico Luca D’Angelo e del suo staff – si legge in una nota della società – A Davide Moscardelli il ringraziamento del Pisa Sporting Club e di tutto il panorama calcistico nazionale per quello che ha saputo dare, dentro e fuori dal campo, nelle vesti di calciatore e ovviamente i migliori auspici per questa nuova avventura da ... Leggi su sportface

