Daniele Scardina positivo al Covid | “Prima del tampone palestra | barbiere e foto senza mascherina”

Sta per scatenarsi una bufera su Ballando con le Stelle in vista dell'esordio della quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. In questi giorni sono emersi ben due casi di positività al Coronavirus (Samuel Peron e Daniele Scardina) e questo ha scombinato in parte i piani, in pieno periodo di prove e a poche...

