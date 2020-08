Dalle sponsorizzazioni alle foto per il Covid, le figuracce degli influencer - (Di sabato 29 agosto 2020) Francesca Galici C'è chi mette in evidenza le storie sul Covid su Instagram e chi racconta l'isolamento con intermezzo pubblicitario: gli influencer deludono i fan con il loro comportamento poco serio In questi giorni uno degli argomenti più chiacchierati è il contagio dei personaggi più o meno noti nelle notti della Costa Smeralda. Sono tanti i personaggi che, al ritorno Dalle ferie, si sono sottoposti al tampone, anche se senza o con pochi sintomi. La maggior parte sono personaggi del sottobosco televisivo e dello spettacolo, che cercano fama e fortuna lavorando come influencer sui social. La logica di Instagram, al netto di qualche baro, è semplice: più follower corrispondono a più like, quindi a maggiori interazioni e ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Dalle sponsorizzazioni Dalle sponsorizzazioni agli stadi chiusi, ecco cosa preoccupa la Serie C. Ghirelli: 'Rischio perdite per 100 milioni' Calciomercato.com FESTIVAL GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO TRE LIBRI PER RACCONTARE L’ATTUALITA’ ITALIANA

Quando la cronaca diventa approfondimento d’autore. Tre infatti i libri che verranno presentati a Otranto giovedì 3 settembre, in Largo di Porta Alfonsina (dalle 21.30 alle 23), nell’ambito della dodi ...

STATE DI TEATRO ULTIMI DUE APPUNTAMENTI A MESAGNE

31 agosto – Lucio & Mina Symphonic Memories con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari 5 settembre – Serata d’onore con Michele Placido Ultimi due appuntamenti per l’estate di teatro a Mesagne pr ...

