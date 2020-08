Dalle mascherine alla misurazione della febbre, tutto quello che c’è da sapere sul ritorno a scuola (Di sabato 29 agosto 2020) La scuola vive una piccola grande rivoluzione legata al coronavirus. Cambiano le regole e in qualche modo anche la vita nelle aule. Mancano ancora diversi nodi da sciogliere ma inizia a prendere forma il ritorno a scuola degli studenti italiani, che hanno lasciato i banchi da sei mesi circa a causa dell’emergenza coronavirus. Proprio il Covid i ragazzi saranno costretti a confrontarsi con una scuola nuova, con nuove abitudini e con nuove responsabilità. Facciamo il punto sulle nuove norme che regoleranno la vita a scuola. tutto quello che c’è da sapere sul ritorno a scuola Dalle date agli orari passando per la misurazione della ... Leggi su newsmondo

FCrete : RT @Nikitah_H: Prima non mettono le mascherine perchè 'il virus non esiste' poi insultano gli #insegnanti per il test sierologico VOLONTARI… - elisamassimi : Infezioni da staffilococco accumulato dalle mascherine - andre_1995__ : @Alexct9 @Corriere Continui a confondere la protezione verso gli altri data dalla mascherina chirurgica con la prot… - mzmblo : RT @Nikitah_H: Prima non mettono le mascherine perchè 'il virus non esiste' poi insultano gli #insegnanti per il test sierologico VOLONTARI… - Stegosauro : @fattoquotidiano E fare qualche tampone anche a chi torna dalle feste nelle tenute di Vespa, no? Pare si siano regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle mascherine Coronavirus e riapertura delle scuole, dalle mascherine obbligatorie in Francia alle preoccupazioni in Germania. Come gli altri Paesi ritornano a lezione il Dolomiti Il Mercato della Condamine è Monaco Safe, marchio di sicurezza sanitaria nel Principato

Il mercato comunale, gestito dal Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés, è aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 14:00. Dopo lo Stade Nautique Rainier III, l'Hercule Fitness Club, A ...

Stings, verso il sì al 25% della capienza per il pubblico nei palasport

In arrivo l’ufficialità dalla Regione. Le gare del prossimo campionato inizieranno alle 17 e non alle 18. La presentazione del calendario slitta una settimana. Il 6 settembre raduno-brindisi MANTOVA.

Il mercato comunale, gestito dal Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés, è aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 14:00. Dopo lo Stade Nautique Rainier III, l'Hercule Fitness Club, A ...In arrivo l’ufficialità dalla Regione. Le gare del prossimo campionato inizieranno alle 17 e non alle 18. La presentazione del calendario slitta una settimana. Il 6 settembre raduno-brindisi MANTOVA.