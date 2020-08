Dall'Asl il documento segreto che imbarazza Conte: coronavirus, si deve rivedere tutto? (Di sabato 29 agosto 2020) Alberto Zangrillo sembra aver ragione sul coronavirus. Il primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano ha sempre ammesso che il Covid circola ancora, ma la sua carica non è più letale. E allora qualcosa stride con quanto diffuso dal governo. I dubbi sulle vere ragioni per cui l'esecutivo continui la campagna allarmista sono sempre più forti. A maggior ragione se si legge quanto denunciato da un utente Ciro Esposito sotto a un post Twitter di Zangrillo. L'uomo condivide il documento dell'Asl4, la zona di Chiavari, nel quale si legge di un 87enne morto lo scorso 24 agosto a Bargone, nel Genovese. Nel foglio c'è scritto: "Attestazione Covid Salme". Peccato però che il risultato del tampone ancora non c'è. Per quanto riguarda l'esito del tampone, infatti, ad essere barrata ... Leggi su liberoquotidiano

Test sierologici per il personale della Scuola: la ASL fa chiarezza. Sulla possibilità di sottoporsi a test sierologici per il personale docente e non docente delle scuole, prima dell'inizio delle lez ...

