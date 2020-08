Dalla Spagna: il Barça ha licenziato lo studio legale che ha consigliato l’addio di Messi (Di sabato 29 agosto 2020) Diverse fonti spagnole stanno lanciando l’indiscrezione secondo cui il Barcellona avrebbe licenziato il prestigioso studio legale Cuatracasas, che lo rappresentava. Il motivo? Conflitto di interessi, dato che si tratta dello stesso studio legale che rappresenta Messi e che, a detta del club blaugrana, avrebbe consigliato alla Pulce l’addio al Barça. In particolar modo, secondo As, Jorge Pocourt, specialista in diritto sportivo e tributario e partner dello studio legale Cuatracasas, sarà colui che cercherà di dimostrare che Messi ha il diritto di rompere unilateralmente il proprio contratto nonostante il fatto che la comunicazione sarebbe dovuta pervenire prima del 10 giugno. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

CorSport : ?? Clamoroso dalla #Spagna: 'C'è anche la #Juve su #Messi'! ?? - BentivogliMarco : Mi raccontano che anche per i voli a rischio in arrivo dalla Spagna, dopo le 18 non fanno il tampone. Danno solo… - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna - Messi e Suarez puntano a giocare ancora insieme - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - Messi e Suarez puntano a giocare ancora insieme -

Dalla Spagna - Messi e Suarez puntano a giocare ancora insieme

Lionel Messi e Luis Suarez, due tra gli attaccanti più forti della storia del Barcellona, capaci di portare trofei a iosa in Catalogna, accomunati dallo stesso destino. O, almeno, è quello che voglion ...

