"Dalla Sardegna a Cortina ho portato il virus con me. Ero un falso negativo" (Di sabato 29 agosto 2020) “Ho fatto il tampone ed ero negativo. Così sono andato Dalla Sardegna a Cortina e ho portato il virus”. G.P.B. è il ragazzo romano che ha portato il Covid a Cortina. Ha 26 anni ed è ricoverato nel Reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Belluno, ha una polmonite interstiziale. Tra un colpo di tosse e una pausa racconta la sua esperienza, la paura di aver contagiato familiari e conoscenti. Il Messaggero lo intervista. Probabile che la sua estate abbia preso in Sardegna questa piega sinistra.“Sono stato in vacanza nella Baia di Porto Istana, tra San Teodoro e Porto Rotondo, con un gruppo di amici. Quanti? Macché dieci, almeno 75, è una piccola baia, ci arrivano da ... Leggi su huffingtonpost

