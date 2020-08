Dalla Costa azzurra, spensierata e zona rossa Covid, è partito il Tour (Di sabato 29 agosto 2020) Partenza e arrivo protetti da pannelli opachi, niente selfie o autografi con i corridori e solo pochissimi spettatori in mascherina, mentre alla cittadinanza è stato chiesto di stare a casa. Oggi a Nizza, seppur a queste condizioni straordinarie, il 107° Tour de France è partito. E poco importa che la città solo tre giorni fa sia diventata zona rossa per l’emergenza Covid, insieme a tutta la regione delle Alpi Marittime, che si affaccia sulla Costa azzurra.Come ha fatto capire apertis verbis il sindaco della città, Christian Estrosi, ex motocilista appassionato di due ruote, l’investimento e gli sforzi su questo evento sono stati talmente massicci da doverlo celebrare a tutti i costi. Ci ha messo circa dieci anni Nizza, con ... Leggi su huffingtonpost

Sardegna, per l'epidemia esplosa nei locali della Costa Smeralda ora le valutazioni sul rispetto delle regole sono doppie. La magistratura dovrà capire se la gestione di tutti i club abbia rispettato ...

Dalla Costa azzurra, spensierata e zona rossa Covid, è partito il Tour

Partenza e arrivo protetti da pannelli opachi, niente selfie o autografi con i corridori e solo pochissimi spettatori in mascherina, mentre alla cittadinanza è stato chiesto di stare a casa. Oggi a Ni ...

Sardegna, per l'epidemia esplosa nei locali della Costa Smeralda ora le valutazioni sul rispetto delle regole sono doppie. La magistratura dovrà capire se la gestione di tutti i club abbia rispettato ...