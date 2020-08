Da sessant'anni a Rimini, turista tedesca premiata in Riviera (Di sabato 29 agosto 2020) Una vacanza a Rimini ogni estate, dagli anni sessanta a oggi. Ursula Mirwa, residente in Germania, per anni ha trascorso un periodo sulla Riviera, continuando a raggiungere la località sull'Adriatico per le consuete tre settimane estive. E lo ha fatto con la sua famiglia anche dopo la scomparsa del marito Horst.'Nozze di diamante'Il Comune, per premiare la fedeltà della turista tedesca, le ha consegnato il riconoscimento per le 'nozze di diamante'. All'iniziativa ha partecipato anche l'albergatore Paolo Semprini che ha conosciuto la famiglia di Ursula nel 1980 ospitandola in un albergo a Marebello. Già premiata dall’amministrazione comunale in occasione delle nozze di rubino e d’oro con la città di ... Leggi su tg24.sky

Tg3web : 25 agosto 1960: sessant'anni fa, l'apertura delle Olimpiadi a Roma. I trionfi di Berruti e la corsa scalza di Abebe… - Coninews : #OnThisDay ?? #25agosto 1960 ?? Sessant'anni fa allo Stadio Olimpico venivano ufficialmente aperti i Giochi di… - CurzioRaffaele : RT @PiazzaaItalia: Si arriva ad un punto nella vita, normalmente dopo i sessant'anni, che risulta molto più semplice mandare affanculo che… - Ansa_ER : Da sessant'anni a Rimini, riviera premia turista tedesca. Con Comune 'nozze di diamante' per la fedeltà alla città… - DimpeIl : @CalaminiciM Di mettere a frutto sessant'anni di esperienza, aggiusto ,riparo, costruisco , imbianco ,bricolage a g… -

Ultime Notizie dalla rete : sessant anni Da sessant'anni a Rimini, riviera premia turista tedesca - ViaggiArt Agenzia ANSA Torna a vivere il Pontile Rota di Taranto

Costruito nei primissimi anni Trenta, oggi il "Pontile Rota" sul Lungomare di Taranto, prospicente il Palazzo delle Poste, è solo un rudere di cui emergono alcuni tronconi dal mare cristallino. Eppure ...

Da sessant'anni a Rimini, riviera premia turista tedesca

(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Una vacanza a Rimini ogni estate, dagli anni Sessanta a oggi. Ursula Mirwa, residente in Germania, per anni ha trascorso un periodo sulla Riviera, continuando a raggiungere ...

Costruito nei primissimi anni Trenta, oggi il "Pontile Rota" sul Lungomare di Taranto, prospicente il Palazzo delle Poste, è solo un rudere di cui emergono alcuni tronconi dal mare cristallino. Eppure ...(ANSA) - BOLOGNA, 29 AGO - Una vacanza a Rimini ogni estate, dagli anni Sessanta a oggi. Ursula Mirwa, residente in Germania, per anni ha trascorso un periodo sulla Riviera, continuando a raggiungere ...