Da Paullo a Gallipoli | beccati con 2 | 5 kg di hascisc e due pistole | arrestati

Paullo (Milano), 29 agosto 2020 - Due giovani residenti a Paullo (Milano) sono stati arrestati a Gallipoli, in provincia di Lecce. Stando a quanto ricostruito i due, un 28enne di Paullo (Milano) e un ...LIDO CONCHIGLIE (Gallipoli) - La spola tra Milano e il Salento per rifornire la zona di stupefacenti. In "vacanza" da circa una settimana con oltre due chili di droga per le notti gallipoline, leccesi ...