Da novembre cambiano le preghiere, dal “Padre Nostro” al “Gloria”: ecco come saranno (Di sabato 29 agosto 2020) I testi delle preghiere cambiano. Ci sono modifiche e alcune l’hanno già rese note. Papa Francesco ha ricevuto in udienza il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. L’incontro ha avuto – come punto cruciale – la presentazione al Pontefice il nuovo Messale Romano. È il frutto di un percorso lungo 16 anni. Dopo l’approvazione, nel novembre 2018 della plenaria dei vescovi, la nuova edizione italiana aveva ottenuto l’ok di Bergoglio. Che poi ha approvato la promulgazione dopo il giudizio positivo della Congregazione per il culto divino. come cambiano le preghiere Tra le novità, traduzioni diverse del Padre Nostro e del Gloria. In particolare nella preghiera insegnataci da Gesù l’invocazione ... Leggi su secoloditalia

