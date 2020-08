Da lunedì le nuove puntate de Il segreto: cosa succederà la prima settimana di settembre? (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo la lunga pausa estiva, Il segreto torna con le nuove puntate. I telespettatori che amano la soap spagnola, potranno vedere gli ultimi episodi prima del gran finale, quando gli abitanti di Puente Viejo si congederanno per sempre dai telespettatori, con gli ultimi episodi. Che cosa succederà dal 31 agosto 2020? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate de Il segreto. Dal 31 agosto, per una settimana, Il segreto torna in onda alle 15,30. Mentre dal 7 settembre, quando andranno in onda anche le prime puntate di Uomini e Donne, Il segreto IL segreto ANTICIPAZIONI PROSSIME ... Leggi su ultimenotizieflash

DiSoia : @lupettignelli Su Canale 5 sicuramente, perché hanno fatto la pubblicità sulle puntate nuove a partire da lunedì. A… - ledep : La piscina di Húsavík annuncia cattive nuove con cadenza settimanale. Lunedì prossimo - apprendo - comincia l’inver… - CIAfra73 : RT @DarioL46: Le nuove puntate del il segreto da lunedì alle 15.30 #ilsegreto - MicheleSpione1 : UFFICIALE: DA LUNEDÌ ALLE 15:30 ARRIVANO LE NUOVE PUNTATE DE #ILSEGRETO - DarioL46 : Le nuove puntate del il segreto da lunedì alle 15.30 #ilsegreto -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì nuove Scuola: De Micheli, 'lunedì accordo complessivo con regioni su trasporto' Affaritaliani.it