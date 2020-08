Da Diasorin ai camici, tutti i guai della Lombardia. La gestione dell’emergenza sanitaria nel mirino dei magistrati (Di sabato 29 agosto 2020) Si va dall’affaire camici, all’accordo siglato tra la multinazionale Diasorin e l’ospedale San Matteo di Pavia. Dalla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro dov’era scoppiato un focolaio di covid-19, fino all’indagine sui decessi nelle rsa lombarde e per finire con l’inchiesta sull’ospedale in Fiera di Milano. Sono molte le vicende che, da mesi, continuano a creare imbarazzi al Pirellone e quindi al presidente Attilio Fontana. Giorno dopo giorno diventa sempre più difficile tenere il conto dei fronti giudiziari aperti dalle procure di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia, e che hanno tutti in comune lo stesso filo conduttore: la gestione dell’emergenza covid. Un fiume di inchieste tra cui spicca quella sui camici in ... Leggi su lanotiziagiornale

Covid: mozione di sfiducia

È stata depositata ufficialmente questa mattina, venerdì 28 agosto, a Palazzo Pirelli la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il documento finale d ...

