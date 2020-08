Covid, tornano positivi dalle ferie. Il sindaco chiude parco giochi (Di sabato 29 agosto 2020) Monterotondo Marittimo, Grosseto,, 29 agosto 2020 - Dopo la comunicazione delle tre persone rientrate a Monterotondo Marittimo , Grosseto, da un viaggio all'estero e risultate positive al Covid-19 , ... Leggi su lanazione

LA NAZIONE

Nell'ultimo fine settimana di agosto in Sardegna c'è chi ha dovuto interrompere le vacanze per tornare in corsia. Ferie revocate al reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari, così scrive su Fa ...Lo spettro del Covid si riaffaccia sul calcio europeo mettendo a repentaglio il lavoro degli allenatori nei ritiri, in fase di preparazione atletica o anche solo per la disputa di amichevoli. L’ultimo ...