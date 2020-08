Covid, Teresanna Pugliese sbotta: “Accusata di infettare gente”, lo sfogo (Di sabato 29 agosto 2020) Teresanna Pugliese non ci sta. Sono giorni di grande fermento per gli ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Molti volti infatti sono finiti sotto ai riflettori dopo essere risultati positivi al Coronavirus di ritorno dalla Sardegna. Selvaggia Lucarelli e tanti altri si sono scagliati contro alcuni di loro, ma molti … L'articolo Covid, Teresanna Pugliese sbotta: “Accusata di infettare gente”, lo sfogo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Teresanna Pugliese non ci sta. Sono giorni di grande fermento per gli ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip. Molti volti infatti sono finiti sotto ai riflettori dopo essere risul ...

Selvaggia Lucarelli contro il 'vippame' positivo al Covid

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro alcuni personaggi noti della tv che si sono contagiati con il Coronavirus in Sardegna e che poi ha iniziato a pontificare sulla malattia via social.

