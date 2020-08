Covid, Ordine Medici: “Protezioni ancora centellinate, pronti a denunce” (Di sabato 29 agosto 2020) Sulla fornitura dei dispositivi di protezione per i Medici “ancora oggi emergono una disparità tra le regioni e una mentalità di centellinare sulla distribuzione dei materiali. Mi è stato raccontato di pacchi di guanti da 100 divisi e contati, uno ad uno, nella distribuzione a Medici di famiglia, come se si temesse di eccedere. Sulla protezione, però, non si può scherzare. E noi vigileremo, pronti a denunciare alla magistratura di fronte a scarsità o mancanza di dispositivi. 176 Medici morti sono un monito”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. La sicurezza, continua, “è un diritto. Non c’è ... Leggi su udine20

