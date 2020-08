Covid, l'Università di Bari: riapre, ma sugli esami in presenza lascia decidere ai dipartimenti. Petizione degli studenti (Di sabato 29 agosto 2020) Alla vigilia della sessione d'esami di settembre posizioni ancora non definite nonostante il protocollo predisposto dagli organi interni. Gli studenti, molti dei quali furosi sede, favorevoli alla didattica mista Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Covid Università Covid corre in Italia, "va peggio, gli italiani lo sappiano" L'HuffPost Tendoni pronti nel piazzale Al via i test d’ingresso universitari

Via dalla prossima settimana ai test d’ingresso dei vari dipartimenti dell’Università di Pisa che quest’anno si terranno, per la prima volta, a Pontedera. Ha fatto molto discutere nelle scorse settima ...

Raccolti 115 mila euro per gli studenti Upo in difficoltà per via del Covid-19

ALESSANDRIA – L’Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale UPO Alumni ha ideato e promosso, a partire dallo scorso mese di maggio, la campagna solidale di raccolta fondi Il tuo s ...

