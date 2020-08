Covid Italia, bollettino oggi 29 agosto 2020: 1.444 nuovi casi, un morto. Quasi 100 mila tamponi. Aumentano malati in terapia intensiva (Di sabato 29 agosto 2020) La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 29 agosto 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima, dopo le 9 di... Leggi su ilmessaggero

Am_Parente : Oggi a Castrocaro Terme alla scuola di politica di Italia Viva dove ho coordinato un tavolo su “ sanità e lavoro ne… - marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - TgrCalabria : Il turismo in montagna, ai tempi del covid: la Sila conquista l'Italia. 'Destinazione Sila', la rete turistica nata… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Covid-19 in Italia: 1444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore - HuffPostItalia : Covid-19 in Italia: 1444 nuovi casi e un morto nelle ultime 24 ore -