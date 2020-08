Covid, invitato positivo al matrimonio: tampone per tutti e ristorante chiuso (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – Il giorno del matrimonio sarà indimenticabile per una coppia di sposini di Vico Equense che dopo essersi scambiati gli anelli, fatto il lancio del bouquet, festeggiato la loro unione, hanno scoperto che un loro invitato è positivo al Covid. Durante la cerimonia, avvenuta in un noto ristorante di Vico Equense, un invitato ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti e riconducibili al coronavirus. Nonostante il malessere ha deciso di continuare i festeggiamenti con un altro centinaio di invitai al matrimonio. Il giorno dopo, però, si è deciso a fare il tampone che ha dato esito positivo. È scattato l’allarme per il ristorante ... Leggi su anteprima24

HuffPostItalia : Invitato alle nozze ha il Covid: 56 contagiati, una morta. Burioni: 'Una storia che insegna' - positanonews : Vico Equense matrimonio con invitato col covid test per tutti e chiusa attività per sanificazione tra le #news… - parpinellivo : #Cortina, contagi all'evento glamour dell'estate. Presenti il sindaco, l'ex sciatore Ghedina, Alessandro Benetton.… - SanLucaEvangel1 : Stasera su #la7 a @InOndaLa7 dibattito sulle differenze tra nord e sud (storiche e attuali dovute al Covid e conseg… - italiano201415 : -